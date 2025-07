Unbekannte schreiben "Free Gaza" auf Münchner Uni-Dach

Vor einigen Monaten räumten pro-palästinensischer Aktivisten ihr Camp vor der Münchner Uni. Nun prangte dort ein Schriftzug. Die Polizei ermittelt.

Die Münchner Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die einen "Free Gaza"-Schriftzug am Dach der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) angebracht und eine palästinensische Flagge gehisst haben. "Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung", sagte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise komme auch Hausfriedensbruch infrage.

Zuvor hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" berichtet. Demnach wurde der Schriftzug am Mittwochmorgen entdeckt und im Laufe des Tages bereits entfernt, neue Dachziegel seien angebracht worden.

Uni schon wegen Protest-Camps im Fokus

Es ist nicht das erste Mal, dass die LMU wegen pro-palästinensischer Proteste im Fokus steht. Rund ein halbes Jahr lang bestand ein Protestcamp, das im November 2024 abgebaut wurde.

Die Aktivisten kündigten damals gleichzeitig mit dem Abbau an, dass sie ihren Protest auf die nächste Stufe heben wollen. Was genau das bedeuten sollte, führten sie nicht aus. Ob die Aktion auf dem Dach jetzt damit in Verbindung steht, war zunächst unklar.

Anlass des Camps war der Protest gegen den andauernden Gaza-Krieg und die vielen zivilen Todesopfer im Gazastreifen gewesen. Am 7. Oktober 2023 hatten die im Gazastreifen regierende Terrororganisation Hamas und andere Terrorgruppen bei einem Überfall auf Israel mehr als 1.200 Menschen getötet und weitere 250 in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg.