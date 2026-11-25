In den vergangenen Tagen kam es in München zu mehreren tätlichen Angriffen mit rassistischen und homophoben Beleidigungen. In allen Fällen sind die Täter flüchtig. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Polizei ermittelt aktuell in drei verschiedenen Fällen von Körperverletzung und Beleidigung. (Symbolbild)

Gleich mit mehreren Fällen von Körperverletzungen sowie rassistischen bzw. homophoben Beleidigungen musste sich die Münchner Polizei in den vergangenen Tagen auseinandersetzen.

Der erste Vorfall spielte sich am späten Samstagabend in Schwabing ab. Drei Freunde, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Freising, ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck (beide Deutsche) und ihr 23-jähriger thailändischer Freund mit Wohnsitz in Hessen, waren gegen 23.10 Uhr auf dem Nikolaiplatz unterwegs.

20-Jähriger mit Faust und Flasche ins Gesicht geschlagen

Zwei unbekannte Männer trafen auf das Trio und fingen einen Streit an. In dessen Verlauf wurde der 20-Jährige von einem der beiden zunächst mit der Faust und dann mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt das Opfer eine Platzwunde an der rechten Stirn.

Als die beiden 23-Jährigen ihrem Freund beistehen wollten, wurden auch sie von den beiden Unbekannten körperlich attackiert. Dabei wurde der 23-jährige Deutsche aufgrund seiner dunkleren Hautfarbe mit dem N-Wort ebenfalls rassistisch beleidigt.

Ein unbeteiligter Passant, der Zeuge des Vorfalls wurde, alarmierte die Polizei. Die beiden unbekannten Täter ergriffen zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos.

Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, seine beiden leicht verletzten Freunde wurden vor Ort untersucht und behandelt.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 170 cm groß, schwarze Haare; schwarze Wellensteyn-Jacke

Täter 2: Männlich, ca. 180 cm groß, schwarze Haare; dunkle Wellensteyn-Jacke.

35-Jähriger homophob beleidigt und angegriffen

Der zweite Vorfall fand in der Nacht auf Sonntag statt. Ein 35-Jähriger aus München war gegen 2.40 Uhr auf dem Weg zur U-Bahn-Station Laimer Platz. Dabei stieß er auf zwei unbekannte Männer, die sich lautstark und homophob äußerten. Als der 35-Jährige die beiden deswegen zur Rede stellen wollte und dabei erwähnte, dass er homosexuell sei, wurde er Ziel der weiteren homophoben Beleidigungen.

Der 35-Jährige setzte seinen Weg zur U-Bahn-Station fort, wurde dabei von den beiden Unbekannten verfolgt. Dort angekommen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, bei der sich der 35-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Anschließend ergriffen die beiden bislang unbekannten Täter zu Fuß die Flucht. Der 35-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung oder Ergreifung der beiden Tatverdächtigen. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 22 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild; schwarze Adidas-Hose.

27-Jähriger von Trio antisemitisch beleidigt und hinterrücks attackiert

Der dritte Fall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in der Reichenbachstraße, unweit der Synagoge. Ein 27-jähriger Deutscher aus dem Landkreis München war dort gegen 1.30 Uhr unterwegs und traf dabei auf drei ihm unbekannte Männer.

Es entbrannte ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der 27-Jährige antisemitisch und volksverhetzend beleidigt wurde. Er entfernte sich und lief die Reichenbachstraße in Richtung Fraunhoferstraße entlang.

Das Trio folgte ihm und kurze Zeit später wurde der 27-Jährige von einem der Männer attackiert. Dabei stürzte er zu Boden und wurde dort weiter tätlich angegriffen. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Im Anschluss daran flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Mit etwas zeitlichem Abstand verständigte das Opfer die Polizei. Eine Fahndung nach den drei bislang unbekannten Tätern führte bislang nicht zu deren Identifizierung.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet Personen, die in einem der drei Vorfällen sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.