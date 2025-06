Am Donnerstag: Bekannte Marke eröffnet auf der Kaufingerstraße neu

Bisher residierte die Filiale der Marke direkt gegenüber der Alten Akademie – und das seit einem halben Jahrhundert. Nach dem Umzug an prominente Stelle geht dort jetzt der Neustart über die Bühne.

Fast 50 Jahre war Apollo mit seinem zentralen Geschäft an der Neuhauser Straße in der Münchener City zu finden, dann kündigte der Optiker seinen Umzug an – und öffnet am Donnerstag (26. Juni) seinen neuen Flagshipstore in der Kaufingerstraße 12.

"In der Frequenz-stärksten Einkaufsstraße Deutschlands": Apollo-Filiale zieht um

"Auf einer der attraktivsten und Frequenz-stärksten Lagen Deutschlands mitten in der Münchner Innenstadt" erwartet die Kunden auf rund 400 Quadratmetern "ein modernes, außergewöhnliches Einkaufserlebnis", teilt das Unternehmen mit.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Demnach warten rund 2000 Korrektionsfassungen, mehr als 1000 Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen und Hörakustik auf neue Besitzer. Mit seinem "eleganten Design- und Raumkonzept" setze man "neue Maßstäbe für modernes Sehen und Hören", heißt es weiter.

Apollo-Filiale in der Innenstadt: Exklusive Aktionen und Specials zur Eröffnung

Der Umzug markiere "einen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens", vermeldete denn auch die Immobilien-Agentur Lührmann. Das Unternehmen beriet Apollo bei der Anmietung und war vermittelnd tätig. Der neue Store biete eine hervorragende Sichtbarkeit und verbessere sich in seiner Lage deutlich.

Der neue Apollo-Flagshipstore will mit einem durchdachten Einrichtungskonzept überzeugen, das modernes italienisches Design mit intelligenter Funktionalität verbindet. © Apollo

Unter dem Motto "Schee schaust' aus" lockt das Geschäft zur offiziellen Eröffnung am kommenden Donnerstag (26. Juni) ab 10 Uhr mit besonderen Angeboten und Specials. Unter anderem gibt es eine individuelle Stilberatung durch eine professionelle Stylistin und exklusive Gewinnaktionen. Außerdem kann man sich von einem Illustrator live porträtieren lassen.

Mit dem neuen Standort in München setzt Apollo die erfolgreiche Expansion seines Premium-Konzepts fort. © Apollo

Dritter Apollo-Flagshipstore in Deutschland

Mit dem neuen Standort in München setzt Apollo nach eigenen Angaben die erfolgreiche Expansion seines Premium-Konzepts fort. Nach den Eröffnungen in Düsseldorf (2023) und Frankfurt am Main (2024) ist München der dritte Apollo-Flagshipstore in Deutschland. Ab Donnerstag begrüßt das Team die Kundschaft von Montag bis Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr.

Der Store bietet modern ausgestattete Sehtesträume mit neuester Technologie. Ein hochwertiges Akustikstudio ergänzt das Angebot. © Apollo

Wo Fisker seinen Showroom hatte: Hier gibt es zukünftig Apollo-Brillen

Die jetzt von Apollo genutzten Flächen dienten bis dato dem US-amerikanischen Elektroauto-Hersteller Fisker als Showroom. Das Unternehmen zog sich nach seiner Insolvenz-Meldung im Juni 2024 dann Ende letzten Jahres aus dem deutschen Markt zurück. Nur in der Motorworld standen in München noch eine Weile unverkaufte Autos.

Der neue Standort rückt auch das Thema Ausbildung in den Fokus: Die zeitgemäße Lehrwerkstatt im zweiten Obergeschoss wird zum zentralen Lernort für den Augenoptik-Nachwuchs in der Münchner Innenstadt. © Apollo

Rund ein halbes Jahrhundert lang hatte die deutsche Optikerkette Apollo ihr Münchner Innenstadt-Geschäft an der Neuhauser Straße, direkt gegenüber der Alten Akademie. Apollo mit Hauptsitz in Schwabach wurde 1972 gegründet und gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern Grand Vision, der in über 40 Ländern auf der ganzen Welt vertreten ist.