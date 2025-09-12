IAA in München: Aktivisten blockieren Fahrbahnen vor BMW-Welt

Rund 60 Aktivisten haben gegen die Internationale Automobilausstellung in München vor der BMW-Welt in der Lerchenauer Straße protestiert. Einige versuchten, die Fahrbahnen zu blockieren.

Protest gegen die IAA vor der BMW-Welt. Polizisten tragen eine Person weg, die versucht hat, die Lerchenauer Straße zu blockieren.

Nahe der BMW-Welt am Mittleren Ring haben Umweltaktivisten am Freitagnachmittag gegen die IAA protestiert. Etwa 60 Personen versammelten sich am Nachmittag zunächst auf dem Grünstreifen an der Lerchenauer Straße. Zu Beginn der Veranstaltung waren auch ein Dutzend Trommler beteiligt, die Musik machten.

Die Aktivisten versuchten, die Straße zu blockieren. Einigen gelang es, sich auf die Fahrbahn zu setzen. Polizisten griffen ein und trugen sie weg. Ein AZ-Reporter zählte etwa acht Personen, die sich an der Aktion beteiligten.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Ein bis zwei der Aktivisten wurden im Verlauf des Nachmittags vorübergehend von den Beamten festgesetzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Informationen über weitere Blockadeaktionen während der Protestkundgebung der Umweltaktivisten lagen zunächst nicht vor.

Aktivisten wollen die Lerchenauer Straße blockieren. Polizisten greifen sofort ein und tragen sie weg. © Daniel Loeper

Auch am Samstag soll es zu weiteren Protesten gegen die IAA in München kommen. Angemeldet ist eine Radldemo am Samstag um 15 Uhr. Start ist an der Karl-Theodor-Straße am Luitpoldpark.

Bund Naturschutz, Verkehrsclub Deutschland und Green City organisieren am Samstag eine weitere Fahrraddemo um 12 Uhr. Diese führt vom Luitpoldpark zum Karolinenplatz. Dem schließt sich eine Laufdemo an. Die beginnt um 14.30 Uhr am Karolinenplatz und führt zurück ins Protest-Camp im Luitpoldpark. Ende ist um 16.30 Uhr. Die Aktion wird von Aktivisten verschiedener Gruppen organisiert.