Umweltaktivisten färben Wasser von Münchner Brunnen grün

München - In München haben Umweltaktivisten von Extinction Rebellion das Wasser von zwei Brunnen mit giftgrüner Farbe eingefärbt.

Betroffen ist der Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz und die Brunnenanlage beim Friedensengel, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte. Beamte waren am Samstagmorgen vor Ort und haben Ermittlungen aufgenommen.

Farbstoff für Wasser unbedenklich

Wie Extinction Rebellion mitteilte, wollen sie mit der Aktion auf die "ungebremste Zerstörung von Ökosystemen sowie die damit einhergehende weltweite Verschmutzung von Trinkwasser aufmerksam" machen. Der grüne Farbstoff Uranin für die Färbung des Wassers sei unbedenklich.