Umstrittenes Projekt kehrt zurück: Diesmal in Sendling

Sie sind umstritten: Die verkehrsberuhigten Sommerstraßen kehren auch in diesem Jahr in einige Münchner Stadtviertel zurück. Diese Woche starten zwei in Sendling

14. Juli 2025 - 21:04 Uhr

Die Sommerstraße am Isartor 2023. Diese Woche verwandeln sich zwei Straßen in Sendling in einen verkehrsberuhigten Bereich. © Archiv/Petra Schramek

Auch in diesem Jahr gibt es wieder verkehrsberuhigte Sommerstraßen in München. Sitzgelegenheiten, Blumen und Palmen laden dazu ein, den öffentlichen Raum anders zu nutzen – zum Beispiel zum Spielen, Flanieren oder Entspannen. Hier gibt es Sommerstraßen Am Montag wurde die Sommerstraße am Gotzinger Platz eröffnet. Der L-förmige Abschnitt vor der St.-Korbinian-Kirche bis zur Hausnummer 4 wird seit dem 14. Juli als verkehrsberuhigter Aufenthaltsort genutzt. Ein Nachbarschaftsfest findet am Freitag, 25. Juli, ab 16 Uhr statt. In der Schöttlstraße, zwischen Fall- und Leipartstraße startet die Sommerstraße am Dienstag, 15. Juli. Das Fest dort ist für Dienstag, 22. Juli, ab 16 Uhr geplant. Beide Sommerstraßen dauern bis Anfang September. Anwohner können die Straßen mit eigenen Aktionen beleben. Unterstützung gibt das Mobilitätsreferat unter saisonales.mor@muenchen.de. Kritik an den Sommerstraßen Nicht alle Anwohner begrüßen die Sommerstraßen: Kritik gab es in den Vorjahren vor allem wegen wegfallender Parkplätze, möglicher Lärmbelästigung und fehlender Beteiligung. Die ersten Sommerstraßen gab es 2019.