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Zweistelliger Millionenschaden nach Brand in Recyclingfirma

Wegen eines Feuers bei einer Firma im Landkreis Erding sind bei großer Hitze viele Feuerwehrleute im Einsatz. Am Tag danach gibt es erste Erkenntnisse zum Schaden – und zur Ursache.
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Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. (Symbolbild)
Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Bei einem Brand in einer Recyclingfirma im Landkreis Erding ist laut Polizei ein zweistelliger Millionenschaden entstanden. Das Feuer habe am Sonntag auf eine Lagerhalle und eine Förderanlage des Unternehmens in Eitting nahe dem Münchner Flughafen übergegriffen, teilten die Ermittler mit.

Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren war demnach im Einsatz. Der Betrieb am Flughafen war aber nicht beeinträchtigt.

Erste Erkenntnisse ließen die Brandermittler vermuten, dass ein falsch entsorgter Akku den Brand ausgelöst haben könnte. Das Feuer könnte entstanden sein, als der Akku geschreddert wurde. Die Ermittlungen zur Ursache dauern laut Polizei aber weiter an.

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