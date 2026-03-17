Zwei Versuche binnen vier Tagen: Einbrecher scheitern kläglich bei Juweliergeschäft

Am Dienstag und am Samstag geht bei der Juwelen-Manufaktur in Gräfelfing im Landkreis München der Einbruchsalarm los. Beide Male müssen der oder die Täter aufgeben und fliehen. Die Polizei fahndet.

Die Juwelen-Manufaktur in der Bahnhofstraße in Gräfelfing im Landkreis München scheint es dem oder den Tätern angetan zu haben. Am Dienstag und am vergangenen Samstag versuchten sie, dort einzusteigen, und scheiterten beide Male kläglich.

Schaufensterscheibe hält Stand

Mit roher Gewalt wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr versucht, die Schaufensterscheibe des Juweliers einzuschlagen. Doch die Täter unterschätzen offensichtlich die Alarmvorrichtungen. Das Sicherheitsglas in dem Juweliergeschäft hielt dem brachialen Angriff stand. Zudem löste sofort der automatische Einbruchsalarm aus, die Polizei wurde verständigt. Der oder die Täter mussten aufgeben und flohen vom Tatort, nur Minuten, bevor eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße eintraf. Das Tatwerkzeug nahmen die Unbekannten mit. Auch wenn es den Tätern gelungen wäre, das Glas einzuschlagen, viel erbeutet hätten sie vermutlich nicht. Viele Juweliere haben nach Geschäftsschluss lediglich wertlose Imitationen in den Auslagen liegen.

Erster Einbruchsversuch am Wochenende

Bereits am vergangenen Samstagabend war die Juwelen-Manufaktur Ziel eines Einbruchs. Der oder die Täter versuchten, gegen 18.30 Uhr die Eingangstüre zu dem Geschäft aufzustemmen. Allerdings hatte sie auch dabei keinen Erfolg und mussten aufgeben. Das Kommissariat 52 hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet um Unterstützung. Anwohner, die sowohl am frühen Dienstagmorgen als auch am Samstagabend verdächtige Personen im Bereich der Bahnhofstraße in Gräfelfing beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium zu melden, Telefon 089/2100.