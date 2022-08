Zwei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbayern verletzt worden. Ein Bewohner des Gebäudes in Eching (Landkreis Freising) hatte in der Nacht auf Sonntag Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin ein Feuer im Flur entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Erste Erkenntnisse deuten nach Angaben der Polizei auf Brandstiftung hin. Verdächtige gebe es allerdings noch keine.

07. August 2022 - 15:27 Uhr | dpa

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eching Die Hausbewohner konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Wasser löschen. Zwei Bewohner im Alter von 50 und 77 Jahren erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.