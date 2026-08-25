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Nach Überfällen in Oberbayern: Zwei Männer in München festgenommen

Nach Raubtaten in Murnau und Wolfratshausen führen die Ermittlungen zu zwei jungen Tatverdächtigen. Einer von ihnen soll an beiden Überfällen beteiligt gewesen sein.
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Nach Raubstraftaten in Murnau und Wolfratshausen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Tatverdächtige. (Symbolbild)
Nach Raubstraftaten in Murnau und Wolfratshausen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Tatverdächtige. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Nach Raubtaten in Murnau und Wolfratshausen sitzen zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein 21-Jähriger gilt nach Polizeiangaben als dringend verdächtig, an beiden Taten beteiligt gewesen zu sein.

In Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen soll ein Täter am 20. Mai einen Mann in dessen Wohnhaus mit einer Schusswaffe bedroht, verletzt und hochwertige Uhren gestohlen haben. In Wolfratshausen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sollen am 12. Juni zwei Männer einen Juwelier überfallen haben. Beute machten sie laut Polizei nicht.

Die Verdächtigen wurden nach einem weiteren Juwelierüberfall am 17. Juni in München festgenommen. Seit dem 18. Juni sitzen der 21- und der 19-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen zudem, ob der 21-Jährige für weitere Raubstraftaten in Deutschland infrage kommt.

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