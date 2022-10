Zwei Segelboote im Starnberger See gekentert

Die Besatzungen zweier Segelboote wurden durchnässt, aber unversehrt von der Wasserwacht geborgen.

Die Wasserwacht auf dem Starnberger See.

Feldafing/Niederpöcking - Am frühen Sonntagnachmittag hat die Wasserwacht nach eigenen Angaben mehrere Segler im Starnberger See gerettet. Die Besatzungen zweier Segelboote waren in Seenot geraten.

Kurz vor ein Uhr ging der erste Notruf ein, weil nahe der Roseninsel ein Segelboot gekentert war. Die beiden Besatzungsmitglieder waren über Bord gegangen und hielten sich schwimmend über Wasser, bis sie von der Wasserwacht geborgen und erstversorgt wurden.

Boot wird mühsam geborgen

Das Boot selbst wurde mühsam aufgerichtet, war aber so vollgelaufen, dass mit jeder Welle weiter Wasser ins Boot schwappte und es auch während der Bergung immer wieder kippte. Es musste schliesslich zwischen zwei Einsatzboote eingeklemmt und damit stabilisiert werden. Der Mast wurde entfernt, das Boot leergepumpt und in den Heimat-Yachtclub geschleppt.

Etwa eine Stunde später kenterte ein weiteres Boot rund 500 Meter vor Niederpöcking. Der Skipper wurde geborgen, das Boot ebenfalls in den Yachthafen geschleppt.