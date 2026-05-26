Zwei Jugendliche aus der Nähe von München überführen einen sehr durstigen Einbrecher
Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis München ist nach Polizeiangaben am Pfingstmontag am Nachmittag in den Penny-Markt in Höhenkirchen eingedrungen. Der Mann wurde von Jugendlichen (14 und 15) beobachtet. Einer drehte mit seinem Handy ein Video, sein Freund verständigte die Polizei.
Täter löst automatischen Alarm aus
Eine Streife nahm den mutmaßlichen Einbrecher fest. Er hatte neben Obst 20 Flaschen Cola, Saft und Spezi eingesteckt. Der Mann hatte zudem den automatischen Alarm bei dem Einbruch ausgelöst. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Der 59-Jährige ist inzwischen wieder in Freiheit. Das Kommissariat 52 ermittelt.
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