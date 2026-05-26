Ein 59-Jähriger steigt am Pfingstmontag in einen Supermarkt in Höhenkirchen ein. Zwei Jugendliche filmen den Täter und verständigen die Polizei. Was die Beute über den mutmaßlichen Täter verrät.

Polizisten haben einen 59-Jährigen nach einem Einbruch in einen Supermarkt im Landkreis München festgenommen. (Symbolbild)

Ein 59-Jähriger aus dem Landkreis München ist nach Polizeiangaben am Pfingstmontag am Nachmittag in den Penny-Markt in Höhenkirchen eingedrungen. Der Mann wurde von Jugendlichen (14 und 15) beobachtet. Einer drehte mit seinem Handy ein Video, sein Freund verständigte die Polizei.

Täter löst automatischen Alarm aus

Eine Streife nahm den mutmaßlichen Einbrecher fest. Er hatte neben Obst 20 Flaschen Cola, Saft und Spezi eingesteckt. Der Mann hatte zudem den automatischen Alarm bei dem Einbruch ausgelöst. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Der 59-Jährige ist inzwischen wieder in Freiheit. Das Kommissariat 52 ermittelt.