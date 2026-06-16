Zusammenstoß mit Lkw: Auto bei Unfall in die Tunnelwand geschleudert

Nach dem Zusammenstoß ist der Vöttinger Tunnel auf der Freisinger Westtangente am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. (Symbolbild)

Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus, der Tunnel war für mehrere Stunden gesperrt, der Schaden ist immens: Am Montag (15. Juni) sind im Vöttinger Tunnel auf der Freisinger Westtangente (Kreisstraße FS44) ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Skoda-Fahrerin gerät aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur

Wie die Polizei berichtet, geriet dabei gegen 6 Uhr eine 35-jährige Frau aus Erding mit ihrem Skoda "aus bislang ungeklärten Gründen" auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und touchierte dabei einen entgegenkommenden Lastwagen, der von einem 55-jährigen Mann aus München gesteuert wurde. Die Freisinger Feuerwehr spricht in ihrer Mitteilung von einem Frontal-Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Foto der Feuerwehr zeigt zumindest einen entsprechend deformierten Pkw.

Pkw schleudert in die Tunnelwand: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit Lkw

Die beiden Beteiligten wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. "Nicht zuletzt durch den hohen Sicherheitsstandard der beiden neuwertigen Unfallfahrzeuge erlitten die beteiligten Fahrer nur leichte Verletzungen", so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass sich der Pkw um die eigene Achse drehte und in die Tunnelwand schleuderte.

Polizei schätzt Schaden an Fahrzeugen auf rund 76.000 Euro

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten im Tunnel sei die Westtangente mehrere Stunden lang im Bereich zwischen Angerstraße und Thalhauser Straße gesperrt gewesen, "wodurch die Ausweichstrecken im morgendlichen Berufsverkehr zusätzlich belastet wurden".

Die Feuerwehr Freising war nach eigenen Angaben rund drei Stunden im Einsatz. © Feuerwehr Freising

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben rund drei Stunden im Einsatz: Die Kräfte sicherten die Unfallstelle, banden auslaufende Betriebsstoffe und unterstützten bei der Fahrbahnreinigung. Am späten Vormittag sei die Einsatzstelle wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei mit rund 76.000 Euro.