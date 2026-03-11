Zusammenstoß mit Lastwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 40-Jähriger will auf einer Staatsstraße im Landkreis Dachau mit seinem Lastwagen abbiegen und übersieht dabei wohl den Motorradfahrer.

Bei einem Verkehrsunfall in Erdweg im Landkreis Dachau ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen musste.

Lastwagen erfasst Motorradfahrer beim Abbiegen: 21-Jähriger schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag (10. März) gegen 16 Uhr an der Einmündung der Staatsstraße 2054 zur Staatsstraße 2047.

Ein 21-jähriger Mann aus Aichach sei mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2047 entlanggefahren, in entgegengesetzter Fahrtrichtung sei ein 40 Jahre alter Augsburger mit seinem Lastwagen unterwegs gewesen.

Beim Abbiegevorgang des Lastwagens sei es zum Zusammenstoß gekommen: Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung des Motorrades an.