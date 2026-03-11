AZ-Plus

Zusammenstoß mit Lastwagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 40-Jähriger will auf einer Staatsstraße im Landkreis Dachau mit seinem Lastwagen abbiegen und übersieht dabei wohl den Motorradfahrer.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Erdweg im Landkreis Dachau ist ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen musste.

Lastwagen erfasst Motorradfahrer beim Abbiegen: 21-Jähriger schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag (10. März) gegen 16 Uhr an der Einmündung der Staatsstraße 2054 zur Staatsstraße 2047.

Ein 21-jähriger Mann aus Aichach sei mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2047 entlanggefahren, in entgegengesetzter Fahrtrichtung sei ein 40 Jahre alter Augsburger mit seinem Lastwagen unterwegs gewesen.

Beim Abbiegevorgang des Lastwagens sei es zum Zusammenstoß gekommen: Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung des Motorrades an.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.