Zusammenstoß mit Lastwagen: Kradfahrer schwer verletzt

Ein 40-Jähriger will auf einer Staatsstraße im Landkreis Dachau mit seinem Lastwagen abbiegen und übersieht dabei wohl den Mann auf seiner Piaggio.

Bei einem Verkehrsunfall in Erdweg im Landkreis Dachau ist ein Kradfahrer so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen musste.

Lastwagen erfasst Kradfahrer beim Abbiegen: 21-Jähriger schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag (10. März) gegen 16 Uhr an der Einmündung der Staatsstraße 2054 zur Staatsstraße 2047. Ein 21-jähriger Mann aus Aichach sei mit seiner Piaggio die Staatsstraße 2047 entlanggefahren, in entgegengesetzter Fahrtrichtung sei ein 40 Jahre alter Augsburger mit seinem Lastwagen unterwegs gewesen.

Unfallopfer wird in eine spezialisierte Unfallklinik geflogen

Beim Abbiegevorgang des Lastwagens sei es zum Zusammenstoß gekommen: Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine spezialisierte Unfallklinik gebracht. "Mit seinem Ableben ist nach aktuellem Erkenntnisstand nicht zu rechnen", so die Polizei.

An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden im unteren fünfstelligen Bereich. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten und die Sicherstellung der Piaggio-Maschine an. Die Unfallstelle war für über zwei Stunden komplett gesperrt.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Fassung des Artikels war basierend auf Angaben der Polizei von einem Motorradfahrer und nicht von einem Kradfahrer die Rede.