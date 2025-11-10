AZ-Plus

Zusammenstoß mit Lastwagen auf der A8: Zwei schwerverletzte Münchner in BMW

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Hofolding hat in der Nacht zwei Schwerverletzte gefordert.
Die beiden Insassen des BMW-SUV – der 21-jährige Fahrer und eine 21-jährige Münchnerin auf dem Beifahrersitz – wurden schwer verletzt. (Symbolbild)
Die beiden Insassen des BMW-SUV – der 21-jährige Fahrer und eine 21-jährige Münchnerin auf dem Beifahrersitz – wurden schwer verletzt. (Symbolbild)

In der Nacht auf Montag (10. November) hat sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignet.

"Nicht angepasste Geschwindigkeit" auf A8: Münchner gerät mit BMW ins Schleudern

Gegen 1.20 Uhr "krachte es heftig", als vor der Anschlussstelle Hofolding bei Sauerlach im Landkreis München ein Münchner in einem BMW-SUV "bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn sowie einer zu geringen Profiltiefe ins Schleudern geriet", teilte die Polizei mit.

Der 21-Jährige sei mit dem Fahrzeug zunächst heftig in die Mittelleitplanke eingeschlagen, die auf mehreren Metern Länge zerstört worden sei.

"Massiv beschädigt": BMW-SUV kracht in Lastwagen

Dann schleuderte der BMW den Angaben zufolge "unkontrolliert" schräg in das Heck eines Sattelzuges, der auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls Richtung München unterwegs war.

Der BMW sei "massiv beschädigt" im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen gekommen, der Sattelzug blieb demnach kurz danach in der Ausfahrt Hofolding stehen.

Beide BMW-Insassen müssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Die beiden Insassen des SUV – der Fahrer und eine 21-jährige Münchnerin auf dem Beifahrersitz – wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung von Rettungsdienst und Feuerwehr in Münchner Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Der total zerstörte BMW, der Schaden beträgt laut Polizei rund 100.000 Euro, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Sattelanhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An den Einrichtungen der Autobahn entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und insbesondere Reinigung der Fahrbahn musste die A8 für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Rückstau löste sich in der Nacht jedoch schnell wieder auf.

  • AufmerksamerBürger vor einer Stunde / Bewertung:

    Wichtig ist hierbei die Fahrtauglichkeit von Senioren generell in Frage zu stellen.

  • doket vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AufmerksamerBürger

    Zumindest sollte diese Fahrtauglichkeit regelmäßig geprüft werden. Bei dem 21 Jährigen ist ja wahrscheinlich auch schon 3 Jahre her. Beim TÜV müßte man auch mal nachfragen, warum die ein Auto mit Reifen ohne Profil auf die Straße lassen.

  • FRUSTI13 vor 12 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von doket

    Vielleicht weil das Profil noch in Ordnung war, als er beim TÜV war?

