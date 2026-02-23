Zu schnell unterwegs? BMW-Fahrer kommt in den Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Unfallverursacher ist offensichtlich zu schnell unterwegs und gerät auf die Gegenfahrbahn. Zwei Männer müssen in die Klinik, ein weiterer Autofahrer kommt mit leichten Verletzungen davon.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Dachau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Gleich drei Fahrzeuge waren in das Geschehen verwickelt, teilte die Polizei am Montag mit.

BMW-Fahrer vermutlich mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" unterwegs

Demnach ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Freitag. Gegen 6.30 Uhr sei der Unfallverursacher, ein 27-jähriger BMW-Fahrer aus Vierkirchen, auf der Dachauer Straße von Schönbrunn kommend in Richtung Vierkirchen unterwegs gewesen.

"Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der BMW-Fahrer ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn", so die Polizei weiter. Der BMW sei mit einem entgegenkommenden VW zusammengestoßen, der von einem 26-jährigen Vierkirchner gesteuert und durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert worden sei.

Zwei Autofahrer müssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Unfallverursacher kollidierte in der Folge mit einem weiteren, ihm entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer aus der Gemeinde Weichs.

Sowohl der 27-Jährige als auch der 26-Jährige kamen nach der Kollision mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser, der BMW-Fahrer aus Weichs wurde nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 53.000 Euro