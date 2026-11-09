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Zu laut beim Sex: Dachauerin ruft Polizei wegen Nachbarn

Eine Frau in Dachau konnte wegen des lauten Liebesspiels ihrer Nachbarn nicht schlafen. Dann rief sie die Polizei.
AZ/dpa |
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Die Polizei wies das Paar auf die Einhaltung der Nachtruhe hin. (Symbolbild)
Die Polizei wies das Paar auf die Einhaltung der Nachtruhe hin. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Dachau

Wegen lautstarker Geräusche beim Sex ihrer Nachbarn hat eine Frau die Polizei verständigt. Das Paar sei auf die Einhaltung der Nachtruhe hingewiesen worden, habe aber mit keinerlei weiteren Konsequenzen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Demnach hatte die Nachbarin die Polizei am Freitag gegen 23.00 Uhr alarmiert, weil sie nicht schlafen konnte. Die Frau habe dem Paar zuvor bereits mitgeteilt, dass sie sich gestört fühle - allerdings ohne Erfolg. Als die Streife eintraf, war das Liebesspiel bereits beendet.

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