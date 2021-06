Zeugen gesucht: Messer-Attacke auf Jugendlichen am Eichenauer See

Am Mittwoch hat ein Jugendlicher einen anderen am Eichenauer See mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

03. Juni 2021 - 11:20 Uhr | AZ

Bei der Streitigkeit wurde ein Jugendlicher mit einem Messer bedroht (Symbolbild). © imago / Ulrich Roth

Eichenau - Am Mittwochabend ist am Eichenauer Badesee eine Auseinandersetzung eskaliert. Dabei wurde auch ein Messer gezückt. Die Polizei hofft jetzt auf Hilfe aus der Bevölkerung. Am Badesee: Jugendlicher Täter zieht Messer Laut Polizei kam es am Eichenauer Badesee gegen 21 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Jugendlichen. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei einen anderen Jugendlichen ins Gesicht und zog anschließend ein Messer, womit er sein Opfer bedrohte. Da mehrere Anwesende den Aggressor zurückhielten, kam es zu keinen weiteren Straftaten. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Angreifers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germering zu melden. (Tel.: 089/894157-0)