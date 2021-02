Wolfratshausen: Nackter mit Clownsmaske verfolgt Frau an der Isar

Eine ungewöhnliche wie unheimliche Begegnung hat am Samstag eine 40-jährige Wolfratshauserin bei ihrem Isar-Spaziergang gemacht.

Wolfratshausen - Ein nackter Mann mit Clownsmaske hat am Samstagvormittag einer 40-Jährigen aus Wolfratshausen einen gehörigen Schrecken eingejagt.

Nackter mit Maske verfolgt Frau an Isar

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 9.30 Uhr an der Isar spazieren. Als sie von der Marienbrücke direkt an der Isar an einem schmalen Fußweg in Richtung Ascholding entlang ging, hatte sie den in Richtung Gebüsch blickenden, nackten Mann wahrgenommen. Als sie an ihm vorbeiging, nahm er die Verfolgung auf und ging ihr über mehrere Minuten und nur mit wenigen Metern Abstand hinterher. Erst, als die Wolfratshauserin ihr Tempo erhöhte, gelang es ihr, den Nackten mit Maske abzuschütteln.

Weil ihr die beklemmende Situation nicht mehr aus dem Kopf ging, wandte sich die 40-Jährige am Sonntag an die Polizei. Die ermittelt nun und erhofft sich Hinweise auf den Mann. Der Unbekannte wird neben seiner Maskierung als Clown als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Hinweise werden unter Tel. 08171/42110 erbeten.