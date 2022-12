Weihnachtszauber rund um München: Die schönsten Märkte im Umland

Für alle Christkindlmarkt-Freunde stellt die AZ fünf besinnliche Anlaufstellen außerhalb der Stadt vor. Sie eignen sich beispielsweise wunderbar für einen Wochenend-Ausflug mit dem ÖPNV.

Wenn's um Weihnachtsmärkte geht, hat wohl jeder seinen Favoriten. Und wer als Münchner schon alle kennt, könnte sich doch mal im Umland umsehen: Die AZ stellt Ihnen hier fünf Christkindlmärkte vor, die eine ganz besondere Atmosphäre haben (selbst, wenn es noch nicht schneit).

Das Gute: Sie sind gar nicht weit weg und man kommt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln hin - perfekt für einen Ausflug. Wer mag, macht gleich noch ein wenig Sightseeing.

Christkindlmarkt am Tegernsee

Am Tegernsee gibt es gleich mehrere: Etwa der Seeadvent in Bad Wiessee, der Rottacher Advent und der Weihnachtliche Schlossmarkt Tegernsee locken mit romantischem Wasser-Ambiente. Sie sind mit Pendelschiffen oder -bussen (Tagesticket 15 Euro) zu erreichen und bieten Holzschnitzereien, Perchten-Aufführungen, Kutschfahrten an der Promenade, Almhütten, Kunsthandwerk, ortsansässige Musiker und regionale Schmankerl.

Öffnungszeiten: an allen Adventswochenenden, 14-19 Uhr

Eintritt: kostenfrei

Anreise: Bayerische Regiobahn bis Endstation Tegernsee oder DB Regio Bus Bayern bis Tegernsee; Auto ca. 45 Minuten, Parkplätze sind vorhanden

Märchenhaftes auf Kaltenberg

An den kommenden Adventswochenenden verwandelt sich Schloss Kaltenberg wieder in eine weihnachtliche Märchenburg. Inspiriert durch die Erzählungen der Gebrüder Grimm ist der Christkindlmarkt für Kinder, aber auch für Erwachsene ein stimmungsvolles Erlebnis. Das Areal bietet rund 80 Handwerkerstände und vier Bühnen zur Unterhaltung.

Mystisches auf Schloss Kaltenberg. © Schloss Kaltenberg

Öffnungszeiten: Fr 16-22 Uhr, Sa 11.30-22 Uhr, So 11.30-20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder ab 13 Jahren 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei (aber Ticket für Einlass)

Anreise: S4 Richtung Geltendorf oder Regionalexpress, vom Bahnhof Geltendorf aus gibt es Shuttlebusse

Fürstliche Romantik in Regensburg

Bis 23. Dezember erstrahlt das Regensburger Schloss Thurn und Taxis wieder in mittelalterlich-weihnachtlichem Glanz. Hier gibt es viel, was es anderswo nicht gibt: Alpaka-Gehege im Kunsthandwerkerdorf, Kasperltheater oder eine Mosaikwerkstatt im Kinderzauberwald – und das im Herzen von Regensburg. Ein Highlight speziell für die kleinen Gäste dürften auch hier die Besuche vom Nikolaus sein, der regelmäßig auf dem Markt Geschenke verteilt.

Royal in Regensburg. © Veranstaltungsservice Regensburg Peter Kittel GmbH/Uwe Moosburger

Öffnungszeiten: Mo-Do 15-22 Uhr, Fr-Sa 12-23 Uhr, So 12-22 Uhr

Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder 3,50 Euro

Anreise: Bahn bis Regensburg Hauptbahnhof, Busse des RVV

Schlittschuhlaufen und Tombola in Erding

Wer es eher schlichter mag und nicht so viel für Glitzer-Spektakel übrig hat, kann bis zum 22. Dezember auf dem Erdinger Christkindlmarkt am Schrannenplatz vorbeischauen. Für Besucher gibt es an diesem Wochenende Zauberei, Erzählungen für Kinder und eine Show auf der eigenen Eislaufbahn. Dort können Besucher auch selbst ein paar Runden drehen. Außerdem gehören Ausstellungen im Frauenkircherl dazu, ebenso wie eine Tombola, bei der noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk gewonnen werden kann. Kinder können beim Christkindlpostamt ihre Wünsche äußern oder beim Puppentheater zuschauen. Auch der Nikolaus wird am 6. Dezember kommen und Geschenke verteilen.

Öffnungszeiten: täglich von 11-21.30 Uhr

Eintritt: kostenfrei

Anreise: S2 Richtung Erding; Auto via A9 und B388

Geschmackvoll am Schloss Tüßling

Klassisch vor malerischer Kulisse: Aussteller und Kunsthandwerker stellen im Schlosspark wieder ihre Ware auf dem Markt nahe Altötting zur Schau. Es spielt ein Blasorchester, angeboten werden bayerische Spezialitäten. Der Christkindlmarkt am Schloss bietet bis zum 18. Dezember außerdem Weihnachtsgeschichten, Glasbläserei-Vorführungen, Riesenklangschalen und ein Kinderkarussell.

Das Schloss nahe Altötting. © Schloss Hexenagger Veranstaltungs GmbH

Öffnungszeiten: Fr 15-20 Uhr, Sa/So 12-20 Uhr

Eintritt: Erwachsene (ab 16 Jahren) 9 Euro, Kinder (6-16 Jahre) 1 Euro

Anreise: Bahn bis Bahnhof Tüßling; Auto (A94) oder Busse (von Altötting/Mühldorf kommend)