Eigentlich hätte die Gemeinde am Starnberger See in ihrer sanierten Hauptstraße gern eine neue Weihnachtsbeleuchtung zum Strahlen gebracht. Doch dann fehlte das Geld. Sind die Bürger eingesprungen?

Nach einem Spendenaufruf für die Weihnachtsbeleuchtung in Tutzing am Starnberger See leuchten dort nun zehn Sterne im Ortskern. Nach dem Aufruf der Stadt seien mehr als 14.000 Euro von mehreren Spendern zusammengekommen, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Resonanz sei "sehr, sehr positiv" gewesen: "Genau deswegen haben wir den Aufruf gestartet."

Zwar hätten die Menschen in Tutzing auch ohne die Spenden nicht ganz auf Lichterglanz in der Adventszeit verzichten müssen, weil auch Einzelhändler im Ort eine Beleuchtung angebracht hätten. Aber bei der Sanierung der Hauptstraße habe die Stadt eigentlich extra Vorrichtungen für Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen anbringen lassen – und die könnten dank der Spenden im ersten Winter seit der Sanierung nun auch genutzt werden.

Wird es eine Neuauflage fürs Sterne-Spenden geben?

Dass die zehn Sterne nun leuchten, freut das Rathaus besonders mit Blick auf die Eröffnung des Christkindlmarkts am Rathaus am Wochenende. "Das sollte gut aussehen", sagte der Stadtsprecher. Nach der durchaus kontrovers diskutierten Spendenaktion plane das Rathaus aber erst einmal keine Neuauflage im nächsten Jahr.

Weitere Spendenaufrufe ausschließen wolle die Stadt aber auch nicht: "Das wäre höchstens für eine Erweiterung der Beleuchtung auf weitere Bereiche denkbar. Aber die zehn Sterne behalten wir jetzt in jedem Fall."

Tutzings Bürgermeister Ludwig Horn (CSU) hatte die Weihnachtsstern-Aktion pragmatisch begründet. Es gebe Dinge, die seien nicht wirklich notwendig, aber einfach schön zu haben. Da müsse eine Kommune sachlich entscheiden. "Mit Spenden können wir halt den Schritt gehen, um dieses Add-On trotzdem zu finanzieren und trotzdem vor Ort zu haben."