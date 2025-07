Mittlerweile steht der Name auch bei Google Maps und in BMW-Navis – und das, obwohl die Straße keinen offiziellen Namen trägt.

Schon 2004 hat der Feuerwehrmann Gerhard Regensburger sich den Namen für den eigentlich namenlosen Zubringer zur A96 bei Gräfelfing (Landkreis München) einfallen lassen: Hans-Wurst-Bogen. Seitdem verwendeten er und seine Kollegen diesen bei ihren Einsätzen und auch auf den internen Monitoren wird er angezeigt.

Eigentlich dachte Regensburger, dass sich die Sache damit erledigt hätte, doch nun wird er als Namensgeber doch noch berühmt – und mit ihm sein Hans-Wurst-Bogen. Denn der Hans-Wurst-Bogen ist seit Kurzem auch bei Google Maps und allen Navis von BMW eingetragen.

Regelmäßig hatte Regensburger an der Stelle mit seinen Kollegen Einsätze. Viele Unfälle passieren hier, da viele glauben, Vorfahrt zu haben. Da es in der Straße "Am Haag" aber zwei Kreuzungen gibt, sei es immer "ein Gesuche" gewesen, wo denn jetzt die richtige Stelle sei, sagt Regensburger. Er habe sich dann irgendwann gedacht, dass ein Name her müsse. Doch warum nun Hans-Wurst-Bogen? Er wollte "etwas Unverfängliches".

Sogar im Gemeinderatsbeschluss wird der Name verwendet

Der Name Hans-Wurst-Bogen hielt sich dann viele Jahre bei der Gräfelfinger Feuerwehr. Solange, bis Regensburgers Kollegen ihn nun auch bei den öffentlichen Kartendiensten durchsetzen konnten.

Feuerwehrmann Gerdhard Regensburger. © privat

Einer von ihnen, der bei BMW arbeitet, nahm den Hans-Wurst-Bogen auch ins dortige Navi-System auf.

Sogar in einen Gemeinderatsbeschluss von Gräfelfing hat der Name mittlerweile Eingang gefunden. So beschloss der Gemeinderat vergangenes Jahr einen Radweg – am Hans-Wurst-Bogen.

Ein Straßenschild gibt es nicht

Ein Straßenschild für den Bogen gibt es aber nach wie vor nicht: Als Faschingsgaudi stellten die Feuerwehrler vor vielen Jahren ein Schild mit der Aufschrift "Hans-Wurst-Bogen" auf. Das sei aber "keine halbe Woche" gestanden, weil sich jemand darüber aufgeregt habe, sagt Gerhard Regensburger.

"Ich find's schon lustig", meint Regensburger, der 35 Jahre hauptamtlich bei der Feuerwehr tätig war und seit drei Jahren in Rente ist. Letztens sei im Ort ein Wasserspielplatz eingeweiht worden, dessen Brücke noch keinen Namen hat. Da habe er sich gedacht: "Könnt ma doch wieder mal einen Namen vergeben."