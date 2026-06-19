Vor den Toren Münchens: Großübung der Polizei führt zu Einschränkungen für Anwohner

Lärm, Verkehrsbeeinträchtigungen, Rauchbomben: Mehr als 100 Polizisten proben ab 22. Juni in Karlsfeld für den Ernstfall. Was die Anwohner erwartet.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei trainieren ab der kommenden Woche in Karlsfeld (Landkreis Dachau) für den Ernstfall. Dabei kann es zu Einschränkungen für die Anwohner kommen, wie die Polizei mitteilte.

Polizeiübungen: Einsatz von Pyrotechnik und Rauchbomben geplant

Polizeiliche Maßnahmen bei Demonstrationen und Fußballspielen stehen demnach im Fokus der Übung. Die Beamten sind dabei in Uniform und ziviler Kleidung im Einsatz. Zudem kann es zeitweise zu Verkehrs- und Lärmbelästigungen kommen. In einzelnen Übungsszenarien ist auch der Einsatz von Pyrotechnik und Rauchbomben vorgesehen.

Die Übungen finden regelmäßig an wechselnden Orten in Bayern statt und dienen der Vorbereitung auf reale Einsatzlagen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen während des mehr als zweiwöchigen Trainings.