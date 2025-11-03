Am Montagmorgen hat sich in Unterschleißheim ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Zu einem weiteren schweren Unfall mit einem Lkw kam es am Nachmittag in Schwabing.

Ein 56-Jähriger aus München ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Unterschleißheim von einem Lastwagen erfasst worden, als er die Südliche Ingolstädter Straße überqueren wollte, um in Richtung Volksfestplatz zu gehen.

Unterschleißheim: Fußgänger stirbt nach Unfall mit Lkw

Der Lkw-Fahrer (55), der in Richtung Münchner Ring unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann.

Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Während der Unfallaufnahme kam es für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Schwabing: Fußgängerin von Lkw erfasst und mitgeschleift

Am Nachmittag ereignete sich in München ein weiterer schwerer Verkehrsunfall: Eine Fußgängerin wurde in Schwabing an der Leopoldstraße, Ecke Parzivalstraße, von einem anfahrenden Lastwagen – einem 40-Tonner mit Anhänger – erfasst, aber entgegen ersten Informationen nur leicht verletzt.

Die 89-Jährige verfing sich mit ihrer Kleidung am Lkw und wurde von diesem mitgeschleift. Zum Glück geriet sie jedoch nicht unter die Räder der hinteren Achse, so ein Polizeisprecher. Sie erlitt Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in Richtung Süden auf zwei Spuren gesperrt.