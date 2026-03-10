Von Bus erfasst: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Auch ein Rettungshubschrauber ist bei dem Unfall im Landkreis Dachau im Einsatz, die Straße wird gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwabhausen im Landkreis Dachau ist eine 17-Jährige von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 12.50 Uhr in der Münchner Straße, teilte die Polizei weiter mit. "Ersten Erkenntnissen zufolge" geriet die 17-Jährige aus dem Landkreis Dachau aus noch ungeklärter Ursache vor den Bus.

Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen der Polizei bisher nicht vor.

Neben den Kräften der Polizei und örtlichen Feuerwehr sei auch ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Die Münchner Straße wurde auf Höhe der Unfallstelle gesperrt.