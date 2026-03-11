Von Bus erfasst: 17-Jährige bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Eine 17-Jährige überquert mit ihrem E-Scooter die Straße, als ein Bus naht. Bei dem Unfall im Landkreis Dachau ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwabhausen im Landkreis Dachau ist eine 17-Jährige von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.50 Uhr in der Münchner Straße, teilte die Polizei weiter mit. Die Jugendliche aus dem Landkreis Dachau war nach Angaben der Polizei mit ihrem E-Scooter unterwegs und wollte die Straße überqueren.

Zeitgleich fuhr dort ein Bus in Richtung Dachau, und es kam zum Zusammenstoß – der 36-jährige Fahrer konnte den Bus offensichtlich nicht schnell genug zum Stehen bringen.

"Die 17-Jährige kam schwerstverletzt in ein nahegelegenes Klinikum zur weiteren Behandlung", so die Polizei. Näheres zu dem Unfallhergang soll ein in Auftrag gegebenes, unfallanalytisches Gutachten zeigen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die komplette Fahrbahn gesperrt. Neben den Kräften der Polizei und der örtlichen Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz.