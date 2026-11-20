Eine 86-Jährige wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. Zunächst gehen die Einsatzkräfte von leichten Verletzungen aus – im Krankenhaus zeigt sich ein anderes Bild.

Erst im Krankenhaus stellte sich die Schwere der Verletzungen heraus. (Symbolbild)

Über eine Woche nach einem Verkehrsunfall in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) ist eine 86 Jahre alte Fußgängerin im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin war am 10. November beim Überqueren einer Straße von dem Auto einer 22-Jährigen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.

86-Jährige stirbt eine Woche nach Unfall

Zunächst seien die Einsatzkräfte bei der 86-Jährigen von leichten Verletzungen ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Im Krankenhaus stellten Ärzte dann jedoch schwere Verletzungen fest, darunter einen Beckenbruch. Am Mittwoch, 18. November, starb die Frau schließlich infolge eines Herz-Kreislauf-Stillstands.

Gegen die 22-jährige Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Verkehrspolizei hat die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang übernommen.