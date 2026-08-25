Während der Verfolgung des Rasers stellte die Polizei "ein reges Aufkommen von Fußgängern" fest und startete einen Zeugenaufruf.

Der Raser fiel einer zivilen Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freising auf: Ein Motorradfahrer war am Montag (24. August) kurz vor Mitternacht "mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor" in Freising unterwegs.

Raser in Freising: Motorradfahrer stand unter Einfluss von Kokain und THC

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr der 27-Jährige aus dem Landkreis Freising auf der Ottostraße in Richtung Bundesstraße 301 und erreichte zwischenzeitlich Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft.

Die Polizeibeamten konnten den Mann schließlich stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten sie "drogentypische Ausfallerscheinungen" fest. Ein anschließender Schnelltest ergab, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und THC stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, und seinen Führerschein ist der Motorradfahrer erst einmal los.

"Reges Aufkommen von Fußgängern": Polizei sucht Zeugen

Während der Verfolgung des Rasers bemerkte die Polizei "ein reges Aufkommen von Fußgängern". Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Freising zu melden (telefonisch unter 08161/9520 oder per E-Mail an pp-obn.freising.vpi@polizei.bayern.de).