Vier Milliarden Euro: Puchheim will vom Erbe des Knorr-Bremse-Unternehmers Thiele profitieren

Puchheim will laut Medien dafür sorgen, dass die enorme Erbschaftssteuer des verstorbenen Multimilliardärs Heinz Hermann Thiele zugunsten der klammen Städte und Kommunen im Freistaat verwendet wird. Was der Bürgermeister plant.

Es war eine ungeheure Summe, die die Familie des verstorbenen Knorr-Bremse-Magnaten Heinz Hermann Thiele an den Freistaat überwiesen haben soll: Vier Milliarden Euro Erbschaftssteuer flossen Medienberichten zufolge nach einem Rechtsstreit an ein bayerisches Finanzamt. Das wäre die höchste Summe an Erbschaftssteuer in der Geschichte der Bundesrepublik. Offiziell bestätigt ist das nicht. Doch wie der BR am Mittwoch schreibt, weckt das Geld in der Stadt Puchheim bereits Begehrlichkeiten.

Wie der Sender berichtet, habe sich der Finanzausschuss der Stadt auf Bemühungen verständigt, „dass ein Teil des Erbes in Bayerns Städten und Kommunen ankommt“.

Bayerische Kommunen verbuchen Defizit von mehr als fünf Milliarden Euro

Denn die sind knapp bei Kasse, wie aktuelle Zahlen zeigen: 2024 verbuchten die bayerischen Kommunen mit mehr als fünf Milliarden Euro das größte Defizit ihrer Geschichte. Das geht aus dem "Kommunalen Finanzreport" der Bertelsmann Stiftung hervor. "Nie zuvor mussten die bayerischen Kommunen solche Zahlen vermelden", sagte René Geißler, Mitautor der Studie und Professor für öffentliche Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau, bei der Vorstellung der Zahlen am Dienstag.

Bayern entspreche damit dem bundesweiten Bild. In nahezu allen Bundesländern waren die Kommunen im Minus. In den wirtschaftsstarken Regionen wie Bayern und Hessen fiel das Defizit umso größer aus.

Puchheims Bürgermeister wendet sich an das Finanzministerium

Das weiß auch Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl - und will reagieren. Seidl sagte dem BR, man wolle einen Brief an das Finanzministerium schreiben, in dem man auf die kritische finanzielle Lage der eigenen und anderer Kommunen hinweisen wolle. "Das werden wir machen", so Seidl zum BR. Und weiter: "Wir als Stadt Puchheim sind nicht das Armenhaus. Wir haben eine hohe Steuerkraft, aber wenn's uns schon trifft, dann trifft's andere noch mehr."

Wie viel Geld aus dem Thiele-Erbe dem Freistaat jedoch tatsächlich zur Verfügung steht, ist dem Bericht zufolge unklar. Das Finanzministerium hielt sich auf BR-Anfrage bedeckt.

Thieles Vermögen wird auf 15 Milliarden Euro geschätzt

Das Vermögen des 2021 verstorbenen Heinz Hermann Thiele wird auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Thiele war unter anderem Mehrheitseigner des Münchner Industriekonzerns Knorr-Bremse, außerdem am Schienentechnik-Konzern Vossloh beteiligt und bedeutender Aktionär der Lufthansa.