Vermisster 67-Jähriger tot in Isar aufgefunden

Einen Tag lang wird ein Mann aus dem Landkreis München vermisst. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Er ist tot.

München

Ein vermisster 67-Jähriger ist in der Isar in München tot entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitagabend von seinem Zuhause in Oberschleißheim (Landkreis München) weg. Obwohl er dringend Medikamente braucht, habe er sie nicht mitgenommen. Knapp einen Tag später wurde die Leiche des Mannes in der Isar gefunden. Die Todesursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.