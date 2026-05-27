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Verkehrsunfall im Landkreis München: Zwei Autos brennen

In Kirchheim stoßen am Mittwoch zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen. Beide Fahrzeuge fangen Feuer, weiträumige Sperren sind die Folge.
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Die Feuerwehr ist vor Ort, die Polizei hat ein Unfallkommando entsandt. (Symbolbild)
Die Feuerwehr ist vor Ort, die Polizei hat ein Unfallkommando entsandt. (Symbolbild) © imago images/Wolfgang Maria Weber

In Kirchheim im nördlichen Landkreis München sind am Mittwoch auf der Kreuzung Heimstettener Straße und Florianstraße zwei Autos miteinander kollidiert. Nach Angaben der Münchner Polizei haben beide Fahrzeuge gebrannt. 

Die Feuerwehr ist vor Ort, die Polizei schickte ein Unfallkommando. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesichert, heißt es von offizieller Seite. Über mögliche Verletzte ist bisher nichts bekannt.

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