Verfolgungsjagd südlich von München: Mehrere Crashs bei Flucht nach Polizeikontrolle
Bei einer filmreifen Verfolgungsjagd zwischen einem Autofahrer und der Polizei in Oberbayern sind zwei Beamte verletzt und mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Am Mittwochabend verfolgten insgesamt sechs Polizeiwagen und ein Hubschrauber den 46-Jährigen, der zuvor vor einer Kontrolle abgehauen war, quer durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg.
Polizei schießt auf Reifen – Flucht geht weiter
Selbst als die Polizei auf seinen Wagen schoss und einen hinteren Reifen traf, konnte das den Flüchtigen zunächst nicht stoppen.
Zweimal stieß sein Auto auch mit Einsatzwagen zusammen, als diese versuchten, ihn anzuhalten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Die rasante Verfolgungsfahrt endete schließlich in Monatshausen, wo der Mann einen Unfall baute und nicht mehr weiterfahren konnte. Er blieb unverletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.
- Themen:
- Polizei
