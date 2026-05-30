Verfolgungsjagd mit der Polizei endet mit zwei Unfällen – Alter des Fahrers überrascht

Ein Seat liefert sich am Samstagmorgen ein Verfolgungsrennen mit der Polizei, der Fahrer des Fluchtwagens ist noch minderjährig. Das Ganze endet mit zwei Unfällen.

Ein 14-Jähriger hat sich einen Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Unfall gebaut. (Symbolbild)

Bei einer kurzen Verfolgungsjagd im Landkreis Erding sind am frühen Samstagmorgen sowohl das Fluchtauto als auch ein Polizeiwagen verunfallt. Das Kuriose daran: beim Fahrer des Fluchtwagens handelt es sich um einen 14-jährigen Teenager, so die Polizei.

Gegen 4 Uhr informierten Anwohner die Polizei, dass augenscheinlich Jugendliche mit einem Pkw in der Nähe des Festplatzes in Wartenberg umherfahren würden. Als die Polizei vor Ort das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollte, trat der minderjährige Seat-Lenker aufs Gas und ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht. Der Streifenwagen folgte und forderte den Seat mit Sondersignalen und Anhaltezeichen zum Stehenbleiben auf.

14-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und baut Unfall

Nach etwa 900 Metern verlor der 14-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Kurve an der Zustorfer Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geschotterten Hof ein. Dabei kippte der Wagen um und blieb auf der Seite liegen. Die vier Insassen, der 14-jährige Fahrer und drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren blieben dabei unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Durch den aufgewirbelten Staub wurde die Sicht für die nachfahrenden Polizeibeamten stark eingeschränkt, was zur Folge hatte, dass auch der Streifenwagen in einen Unfall verwickelt wurde, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde. Am Dienstfahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige aus Wartenberg widerrechtlich mit dem Wagen seiner Eltern unterwegs war und mit den drei Mädchen eine Spritztour unternahm.

Alle vier Teenager wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.