Verfolgungsjagd im Landkreis München: Polizei fasst 16-Jährigen ohne Führerschein

Als die Polizei in Unterschleißheim einen sich auffällig verhaltenden Ford-Fahrer kontrollieren will, gibt der sofort Gas. Die Verfolgungsjagd endet mit einer Überraschung für die Beamten.

Als eine Streife der Polizei in Unterschleißheim (Landkreis München) auf einen Pkw aufmerksam wird, will sich der Fahrer des Fords aus dem Staub machen und gibt Gummi. Vergeblich: Seine Flucht endet in einer Sackgasse und dann auch in den Händen der Polizei.

Die uniformierten Beamten waren in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr in ihrem Dienstfahrzeug in der Bezirksstraße unterwegs, als ein Ford in unmittelbarer Nähe in die Bahnstraße einbiegen wollte, dann aber plötzlich seine Fahrtrichtung änderte und den Polizisten so entgegenkam.

Wie die Polizei weiter berichtet, entschlossen sich die Beamten, den Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und wendeten deshalb. Der Ford-Fahrer beschleunigte seinen Wagen deutlich und ignorierte die Anhaltesignale sowie dann auch Blaulicht und Martinshorn.

Fahrer flüchtet vor Polizei und läuft weiterer Streife in die Arme

Sein "grob verkehrswidriges Fahrverhalten" gipfelte darin, dass er "mehrfach massiv die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten" überschritt und anschließend versuchte, über die Fußwege eines in der Nähe befindlichen Parks zu entkommen.

Nachdem er seinen Ford in eine Sackgasse gesteuert hatte, versuchte der Fahrer noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber kurz darauf durch eine weitere zivile Streifenbesatzung angehalten und festgenommen werden.

Wie sich dann herausstellte, handelt es sich bei dem Fahrer um einen 16-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München, der nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Der 16-Jährige wurde wegen verschiedener Verkehrsdelikte angezeigt, die Polizei ermittelt.