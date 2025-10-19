"Verdächtige Wahrnehmungen": Flughafen München in der Nacht gesperrt

Nach verdächtigen Wahrnehmungen wurde der Flughafen in der Nacht gesperrt. Inzwischen läuft der Betrieb wieder. Ein Polizeihubschrauber konnte weder Drohnen noch verdächtige Personen finden.

Nach den kurzzeitigen Sperrungen der Start- und Landebahn am Münchner Flughafen wegen "verdächtiger Wahrnehmungen" läuft der Flugbetrieb seit dem Morgen wieder regulär. Das bestätigte eine Sprecherin des Flughafens. Ob es sich bei den Sichtungen um Drohnen handelte, ist weiter unklar. Ein laut Bundespolizei noch in der Nacht aufgestiegener Hubschrauber der bayerischen Kollegen suchte das Gelände ab und entdeckte dabei weder Drohnen noch verdächtige Personen.

Mehrere Menschen - darunter auch Polizisten und Flughafenmitarbeiter - hatten davor nach Angaben der Bundespolizei "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht. Die Flugsicherung setzte den Flugverkehr gegen 22.00 Uhr für rund eine halbe Stunde aus, wie ein Sprecher sagte. Eine weitere kurze Sperrung gab es demnach gegen 23.00 Uhr.

Die Auswirkungen seien gering gewesen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Drei Flieger seien am späten Samstagabend umgeleitet worden, von denen einer anschließend doch in München gelandet sei.

Tausende Reisende Anfang Oktober gestrandet

Anfang Oktober war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden der Luftverkehr am Airport der bayerischen Landeshauptstadt nach mutmaßlichen Drohnensichtungen eingestellt worden. An den beiden Tagen waren knapp 10.000 Reisende betroffen. Einige von ihnen mussten auf Feldbetten und Isomatten in den Terminals übernachten.