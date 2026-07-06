AZ-Plus

Verdacht auf Kindesmissbrauch im Fußball-Umfeld

Ein Mann sitzt in U-Haft. Im Raum stehen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Auch spielt ein möglicherweise gefälschtes Führungszeugnis eine Rolle.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen Missbrauchsverdacht im Umfeld eines Fußballvereins. (Symbolbild)
Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen Missbrauchsverdacht im Umfeld eines Fußballvereins. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa
München

Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen im Umfeld eines Fußballvereins im Münchner Umland. Ein über 60 Jahre alter Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft München II führe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts dreier Fälle von sexuellem Missbrauch eines Kindes, teilte ein Sprecher mit.

Ein Aspekt der Ermittlungen ist demnach auch ein möglicherweise gefälschtes Führungszeugnis. Im April war eine Anzeige eingegangen, seitdem laufen die Ermittlungen.

Ob der Verdächtige eine offizielle Tätigkeit in einem Fußballverein hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Vorwürfe stünden aber grundsätzlich im Zusammenhang mit einem Fußballverein, hieß es. Derzeit gilt die Unschuldsvermutung. Zuvor hatten Medien berichtet.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.