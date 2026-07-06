Verdacht auf Kindesmissbrauch im Fußball-Umfeld

Ein Mann sitzt in U-Haft. Im Raum stehen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. Auch spielt ein möglicherweise gefälschtes Führungszeugnis eine Rolle.

München

Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen im Umfeld eines Fußballvereins im Münchner Umland. Ein über 60 Jahre alter Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft München II führe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts dreier Fälle von sexuellem Missbrauch eines Kindes, teilte ein Sprecher mit.

Ein Aspekt der Ermittlungen ist demnach auch ein möglicherweise gefälschtes Führungszeugnis. Im April war eine Anzeige eingegangen, seitdem laufen die Ermittlungen.

Ob der Verdächtige eine offizielle Tätigkeit in einem Fußballverein hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Vorwürfe stünden aber grundsätzlich im Zusammenhang mit einem Fußballverein, hieß es. Derzeit gilt die Unschuldsvermutung. Zuvor hatten Medien berichtet.