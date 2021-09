Verbrechen? Abgelegte Damenbekleidung gibt Rätsel auf

In Grafrath hat eine Passantin auf einem Feldweg Damenkleidung entdeckt. Die Polizei kann ein Verbrechen nicht ausschließen, nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Grafrath - Letzten Dienstag bereits hatte eine Spaziergängerin der Polizei mitgeteilt, dass sie an einem Feldweg abgelegte Damenbekleidung aufgefunden hatte. Tatsächlich lag am Waldrand in Grafrath ein Satz Damenbekleidung von Unterwäsche bis Pullover. Socken und Schuhe befanden sich nicht dabei.

Laut der Zeugin lagen die Kleidungsstücke am Vortag noch nicht dort. Da auf Grund der Auffinde-Situation ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, begann die Polizei noch am selben Nachmittag mit einer Absuche des Waldstückes. Kräfte der Bereitschaftspolizei, ein Polizeihubschrauber und Suchhunde waren zum Teil bis tief in die Nacht im Einsatz.

Diese Kleidungsstücke fand die Polizei auf dem Waldweg. © Polizei

Weitere Hinweise oder Spuren ergaben sich dabei allerdings nicht. Die Polizei in Fürstenfeldbruck bittet nun um Hinweise zur Herkunft der Kleidungsstücke.