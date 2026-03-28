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Autobahn A8: Vater mit Kind auf dem Schoß und ohne Führerschein unterwegs

Ein Vierjähriger zündet sich fast eine Zigarette an – auf dem Schoß seines Vaters, während der auf der A8 ohne Führerschein fährt. Die Polizei greift ein.
AZ/dpa |
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Der Vierjährige war dabei, mit einem Feuerzeug eine Zigarette anzuzünden. (Symbolbild)
Der Vierjährige war dabei, mit einem Feuerzeug eine Zigarette anzuzünden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa
Unterhaching

Ein Vater ist mit seinem Kind auf dem Schoß und gefälschtem Führerschein auf der Autobahn 8 bei Unterhaching (Landkreis München) unterwegs gewesen. Der vier Jahre alte Sohn hatte bei der Verkehrskontrolle zudem eine Zigarette im Mund, wie die Polizei mitteilte.

Der kleine Junge saß demnach während der Fahrt ungesichert auf dem Schoß des 22-jährigen Mannes. Er habe versucht, die Zigarette in seinem Mund mit einem Feuerzeug anzuzünden, was die Polizeibeamten den Angaben zufolge verhinderten. Ein Kindersitz sei zwar im Auto gewesen, allerdings im Kofferraum.

Jugendamt informiert und mehrere Strafverfahren eingeleitet

Der 22-jährige Vater hatte demnach keine Fahrerlaubnis, er habe nur einen gefälschten Führerschein vorgezeigt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen die Halterin des Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Außerdem erwartet den jungen Mann ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er sein Kind nicht ordnungsgemäß transportiert haben soll. Das Jugendamt sei informiert worden.

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8 Kommentare
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  • Gretl am 28.03.2026 12:15 Uhr / Bewertung:

    Der BR berichtet ausführlicher:

    "Inzwischen wurde auch das Jugendamt eingeschaltet, weil der 22-jährige Ukrainer seinen Sohn nicht während der Fahrt auf dem Schoß hätte haben dürfen."

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  • Da Ding am 28.03.2026 12:34 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Gretl

    Die rechts-konservativen Kameraden können durchatmen. Nicht, dass es noch ein A*D Wähler gewesen ist, der Transferleistung empfängt.

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  • Himbeer-Toni am 28.03.2026 13:11 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Da Ding

    Sie wollen eh nichts hören und sehen. Ignorieren Sie weiter die Zustände.
    Nur soviel: Probleme ignorieren anstatt sie zu lösen endet immer in der Katastrophe.

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