AZ-Plus

Urlaubsdrama an der Adriaküste: Vierjährige aus Kreis Starnberg ertrinkt im Urlaub

Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes an der italienischen Adria ertrinkt ein vierjähriges Mädchen aus Bayern. Rettungskräfte versuchen, das Leben des Kindes zu retten - erfolglos.
AZ/dpa |
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild)
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild) © Alexandra Frank/dpa-tmn
Ein vierjähriges Mädchen aus dem Landkreis Starnberg ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend vor dem Strand eines in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien beliebten Campingplatzes im Meer, wie italienische Medien berichteten. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.

Mädchen aus Kreis Starnberg stirbt bei Badeunfall in Italien

Nachdem das Mädchen im Wasser entdeckt worden war, brachten es Badegäste zunächst an den Strand, wie die Zeitung "Il Goriziano" berichtete. Rettungskräfte eilten demnach zum Ort des Geschehens. Wiederbelebungsversuche am Strand blieben laut "Il Goriziano" erfolglos, so dass das Kind mit einem Hubschrauber in ein lokales Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes jedoch nicht retten.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Dienstagabend mit den Untersuchungen.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  Futurana vor 3 Stunden

    Wie grauenvoll für die Familie.

