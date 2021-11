Unterschleißheim: Erneut Überfall auf eine Tankstelle

Der Täter ist mit einem Messer bewaffnet und entkommt mit einigen Hundert Euro unerkannt.

Am Mittwoch ist eine Shell-Tankstelle in Unterschleißheim überfallen worden. (Symbolbild)

Unterschleißheim - Es ist bereits der zweite Überfall auf eine Tankstelle innerhalb von gut einer Woche. Die Shell-Tankstelle am Münchner Ring in Unterschleißheim (Landkreis München) ist am Mittwoch ausgeraubt worden.

Tankstelle überfallen: Täter flüchtete zu Fuß

Der Täter betrat gegen 4.30 Uhr den Kassenraum. Er bedrohte nach Polizeiangaben zwei 26 und 43 Jahre alte Mitarbeiter der Frühschicht mit einem Messer. Die Angestellten gaben dem Täter einige Hundert Euro.

Er wird als Mann um die 30 Jahre, beschrieben und etwa 1,85 Meter groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen und weißen Tennissocken. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannter Richtung. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb erfolglos.

Vorige Woche gab's in Pasing einen Überfall

Am Montag vergangener Woche wurde eine Star-Tankstelle Am Knie in Pasing überfallen. An der Tat waren zwei bisher unbekannte Männer beteiligt. Auch hier war einer von ihnen mit einem Messer bewaffnet. Das Duo bedrohte einen 19 Jahre alten Kassierer.

Tankstellen-Überfall Polizei bittet um Hinweise

Die Beute beträgt ebenfalls einige Hundert Euro. Die Täter sind etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Sie trugen schwarze Sportkleidung. Einer trug ein schwarzes Cap mit auffallenden weißen Streifen am Schirm.

Die Polizei geht bisher davon aus, dass es keine Verbindung zwischen beiden Raubüberfällen gibt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München 089 29100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bei beiden Raubüberfällen ermittelt das Kommissariat K 21.