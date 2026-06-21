Unterschleißheim: 68-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Porsche schwer verletzt
Am Freitagmittag hat sich in Unterschleißheim ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 13 Uhr krachten ein Porsche und ein Leichtkraftrad ineinander.
Nach Angaben der Polizei war eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Freising mit ihrem Porsche auf der Ingolstädter Straße stadteinwärts unterwegs, während ein 68-jähriger Mann mit seiner Yamaha stadtauswärts auf der Kreuzstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.
Zusammenstoß mit Porsche: Motorradfahrer schwer verletzt
Der Motorradfahrer wurde dabei von seiner Maschine geschleudert und schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.
Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich, das Leichtkraftrad wurde vollständig zerstört.
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