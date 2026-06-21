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Unterschleißheim: 68-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Porsche schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Unterschleißheim ist am Freitagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. An einer Kreuzung stießen ein Porsche und ein Leichtkraftrad zusammen. Der 68-Jährige wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.
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In Unterschleißheim kam es am Freitag zu einem Unfall. Ein Porsche und ein Motorrad stießen an einer Kreuzung zusammen (Symbolbild).
In Unterschleißheim kam es am Freitag zu einem Unfall. Ein Porsche und ein Motorrad stießen an einer Kreuzung zusammen (Symbolbild). © Werner Scholz

Am Freitagmittag hat sich in Unterschleißheim ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 13 Uhr krachten ein Porsche und ein Leichtkraftrad ineinander.

Nach Angaben der Polizei war eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Freising mit ihrem Porsche auf der Ingolstädter Straße stadteinwärts unterwegs, während ein 68-jähriger Mann mit seiner Yamaha stadtauswärts auf der Kreuzstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Zusammenstoß mit Porsche: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde dabei von seiner Maschine geschleudert und schwer verletzt. Er musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich, das Leichtkraftrad wurde vollständig zerstört.

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1 Kommentar
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  • DonCabron vor 4 Stunden / Bewertung:

    Warum ist das so wichtig, dass der Porsche in die Headline muss? Müsste dann nicht eigentlich auch die Motorradmarke mit rein? Seltsam...

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