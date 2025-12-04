AZ-Plus

Unfall mit Streufahrzeug und Lkw auf A99 bei München: eine Person verletzt

Das Auto eines Mannes streift ein Streufahrzeug und gerät ins Schleudern. Ein Lastwagenfahrer dahinter weicht aus - und landet mit seinem Fahrzeug im Gebüsch.
AZ/dpa |
Aus ungeklärter Ursache streift der Wagen eines 36-Jährigen ein Streufahrzeug und gerät ins Schleudern. (Symbolbild)
Aus ungeklärter Ursache streift der Wagen eines 36-Jährigen ein Streufahrzeug und gerät ins Schleudern. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Unfall mit einem Streufahrzeug, einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 99 bei Hohenbrunn (Landkreis München) hat einen Schaden im schätzungsweise sechsstelliger Höhe verursacht. 

Wie die Polizei mitteilte, streifte der Wagen eines 36-Jährigen am Mittwochabend aus bisher unbekannter Ursache das Streufahrzeug vor ihm. Das Auto prallte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt.

Unfall auf A99 mit Lkw und Streufahrzeug

Dahinter fuhr ein 60-Jähriger, der mit seinem Lastwagen dem Auto auswich. Sein Fahrzeug blieb etwa vier bis fünf Meter neben der Fahrbahn im Gebüsch stehen. Der Mann blieb unverletzt. Mehrere Liter Diesel liefen den Angaben zufolge aus. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe und der am Unfall beteiligten Fahrzeuge beziffert die Polizei den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Während der Bergungsarbeiten war die A99 in Richtung Autobahnkreuz Süd teilweise gesperrt.

7 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
  • Wendeltreppe am 04.12.2025 09:45 Uhr / Bewertung:

    Was wohl Kartoffelsalat und Konsorten dazu sagen ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 04.12.2025 09:59 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wendeltreppe

    Ist doch klar. Gäbe es keine Autos und Autobahnen, sondern nur 6 Meter breite Radwegewäre das nicht passiert.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • OnkelHotte am 04.12.2025 10:29 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    hm, aber wer streut den 6 Meter breiten Radweg ?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
