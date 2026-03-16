Unfall mit 2,4 Promille: Mercedes-Fahrer ist Führerschein erst einmal los

Der 36-Jährige kann mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten, als das Fahrzeug vor ihm an einer roten Ampel zum Stehen kommt. Die Polizei stellt schnell fest, dass der Mann "augenscheinlich alkoholisiert" ist.

Bei dem Auffahrunfall am Ende der Ausfahrt der A92 wurde eine Frau leicht verletzt. (Symbolbild)

Der Autofahrer war mit 2,4 Promille unterwegs: Nach einem Auffahrunfall in Oberschleißheim im Landkreis München ist ein 36-jähriger Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte am Sonntag (15. März) gegen 13 Uhr zunächst ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Erding mit einem Suzuki die Ausfahrt Oberschleißheim an der Autobahn 92 in Fahrtrichtung München genommen. Am Ende der Ausfahrt bremste er an der Rot zeigenden Ampel ab und hielt mit seinem Wagen an.

Beifahrerin im Suzuki wird leicht verletzt und kommt ins Krankenhaus

Ein hinter ihm fahrender 36-jähriger Mann in einem Mercedes konnte "aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes nicht rechtzeitig anhalten" und fuhr auf den Suzuki auf.

Dabei wurde die Beifahrerin im Suzuki, eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Erding, leicht verletzt. Sie kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

2,4 Promille: Betrunkener Mercedes-Fahrer ist Führerschein erst einmal los

"Da der Rumäne augenscheinlich alkoholisiert war", nahm die Polizei einen Atemalkoholtest vor, der eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille ergab. Daraufhin wurde vor Ort die Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt.