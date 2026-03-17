Unfall im Leihwagen: Mann schwer verletzt in Münchner Klinik eingeliefert

Ein Mann gerät mit seinem Leihwagen bei Oberding im Landkreis Erding auf die Gegenfahrbahn, und es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Der 74-Jährige zieht sich dabei schwere Verletzungen zu.

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Erding ist am Montag ein 74-jähriger Autofahrer schwer verletzt und ins Klinikum Rechts der Isar in München gebracht worden.

Wie die Polizei berichtet, war er gegen 18.30 Uhr mit seinem Kia-Leihwagen auf der Staatsstraße 2584 von Erding kommend in Richtung Flughafen unterwegs, als er kurz nach der Überführung der Staatsstraße 2580 (FTO) nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Schwerer Unfall: Mann muss verletzt in Münchner Klinik

Sein Wagen kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 63-jährigen Regensburger gesteuert wurde. "Durch die starke Deformierung des Pkw wurde der 74-jährige Japaner zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden", so die Polizei weiter. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Brust- und Wirbelsäulenbereich.

Der Mercedes-Fahrer kam leicht verletzt ins Klinikum Landshut. Im Kia befanden sich noch zwei Beifahrerinnen im Alter von 42 und 43 Jahren, die bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt wurden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 50.000 Euro. Die Staatsstraße 2584 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehren Schwaig, Eitting, Niederding und Altenerding waren mit insgesamt 54 Einsatzkräften vor Ort.