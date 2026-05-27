Unfall im Landkreis München: Zwei Autos ausgebrannt, ein Verletzter

In Kirchheim stoßen am Mittwoch zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen. Beide Fahrzeuge fangen Feuer, weiträumige Sperren sind die Folge.

Die Feuerwehr ist vor Ort, die Polizei hat ein Unfallkommando entsandt. (Symbolbild)

In Kirchheim im nördlichen Landkreis München sind am Mittwoch gegen 13 Uhr zwei Autos auf der Kreuzung Heimstettner Straße und Florianstraße miteinander kollidiert. Nach Angaben der Münchner Polizei standen beide Fahrzeuge in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen.

Opel und Honda brennen nach Unfall: Ein Mann leicht verletzt

Die Feuerwehr Kirchheim löschte den Brand binnen einer halben Stunde, teilte die Münchner Polizei auf AZ-Anfrage mit. Von den beiden Insassen in den beteiligten Fahrzeugen – ein Honda und ein Opel – wurde ein Mann leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge gelten als Totalschaden.

Mitarbeiter des Kirchheimer Bauhofs reinigten die Unfallstelle, die zuvor weiträumig abgesperrt gewesen war. Zum Unfallhergang liegen bisher keine detaillierten Informationen vor.