Der Wagen überschlägt sich auf einem Feld: Die 38-jährige VW-Fahrerin kommt wie ihre beiden leicht verletzten Töchter in ein Münchner Krankenhaus.

Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Harlaching geflogen. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Erding hat sich eine 38-jährige Frau mit ihrem Auto überschlagen und schwere Verletzungen davongetragen – Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei "glücklicherweise" nicht.

"Vorherrschende Glätte": VW kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Die Frau aus dem südwestlichen Landkreis Erding war den Angaben zufolge am Dienstag (27. Februar) gegen 7.50 Uhr in einem VW auf der Ortsverbindungsstraße von Niederwörth in Richtung Singlding unterwegs – mit im Fahrzeug saßen ihre beiden 15 und 16 Jahre alten Töchter.

In einer Rechtskurve sei der VW vermutlich aufgrund vorherrschender Glätte von der Fahrbahn abgekommen und habe sich in einem angrenzenden Feld überschlagen, so die Polizei weiter.

Hubschrauber bringt schwer verletzte Autofahrerin ins Klinikum Harlaching

Ein Rettunghubschrauber flog die schwer verletzte Fahrerin zur Behandlung ihrer nicht näher bekannten Verletzungen ins Klinikum Harlaching. Ihre beiden Töchter wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Klinikum Harlaching bzw. ins Klinikum Schwabing gebracht.

An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Neben der Erdinger Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Altenerding und Hörlkofen an dem Einsatz beteiligt.