Unfall im Landkreis Ebersberg: Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzte in Klinik

Auf der Staatsstraße 2079 ereignet sich bei Glonn im Landkreis Ebersberg ein schwerer Unfall: Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen eine Motorradfahrerin.

Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Am Montag (20. Juli) ist eine Motorradfahrerin auf der Staatsstraße 2079 mit einem Auto kollidiert und dabei so schwer verletzt worden, dass sie von einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen werden musste.

Landkreis Ebersberg: Schwerer Unfall zwischen Auto und Motorrad

Die 31-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg war nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr in Richtung Glonn (Landkreis Ebersberg) unterwegs, als ein 63-Jähriger aus dem Landkreis München von Ursprung kommend mit seinem Auto auf die Staatsstraße auffahren wollte – und die Motorradfahrerin dabei übersah.

Die 31-Jährige fuhr frontal in den abbiegenden Pkw hinein, stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Feuerwehr sperrte die Staatsstraße für etwa eineinhalb Stunden komplett. "Es wird von einem mittleren fünfstelligen Sachschaden ausgegangen", so die Polizei.