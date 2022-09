Unfall durch Sekundenschlaf: Münchner Familie schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Staatsstraße 2072 ein schwerer Unfall ereignet. Die Fahrerin eines Pkws soll kurz eingenickt sein und krachte frontal in das Auto einer Familie aus München.

Dietramszell - Gegen 14.30 Uhr hat es am Sonntag auf der Staatsstraße 2072 kurz vor Ascholding gekracht. Wie die Polizeiinspektion Geretsried mitteilt, wurden bei dem Verkehrsunfall mehrere Menschen schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist eine 29-jährige Frau am Steuer ihres Pkws kurz eingeschlafen. Durch den Sekundenschlaf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, riss das Lenkrad stark nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto frontal.

Familie aus München bei Unfall schwer verletzt

Ein 40-jähriger Münchner, dessen Frau (27) und der dreijährige Sohn, die in dem Wagen saßen, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Mit Rettungsdienst und Hubschrauber wurde die Familie in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Auch die Unfallverursacherin erlitt schwere Beinverletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 19.000 Euro. Für die Rettungsarbeiten wurde die Staatsstraße für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt. Die 29-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.