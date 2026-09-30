Unfall bei der Kartoffelernte: Ehemaliger Bürgermeister von Aschheim ist tot

Thomas Glashauser erleidet bei dem Unglück in Kirchheim "schwerste Verletzungen" und stirbt später im Krankenhaus.

Ein Rettungshubschrauber flog Thomas Glashauser unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild)

Bei der Kartoffelernte auf einem Feld in Kirchheim (Landkreis München) ist ein 51-jähriger Mann tödlich verunglückt. Bei dem Toten handelt es sich um den früheren Aschheimer Bürgermeister Thomas Glashauser. Das hat die CSU-Ortsguippe in der Gemeinde Aschheim dem "Münchner Merkur" bestätigt.

Unfall bei der Kartoffelernte: 51-Jähriger verunglückt tödlich

Nach Angaben der Polizei hatte Glashauser bei den Arbeiten am Dienstag (29. September) gegen 18 Uhr gemeinsam mit anderen Personen auf einem Erntefahrzeug hinter einer Zugmaschine gesessen. als er "aus noch ungeklärter Ursache" von dem Fahrzeug fiel und von diesem überrollt wurde.

Der 51-Jährige erlitt laut Polizei "schwerste Verletzungen", musste unter laufender Reanimation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden und unterlag dort seinen Verletzungen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Thomas Glashauser war von 2014 bis 2024 Erster Bürgermeister der Gemeinde, bevor er nach fast zweijähriger krankheitsbedingter Abwesenheit in den Ruhestand versetzt wurde. Zeitweise saß er auch im Kreistag.